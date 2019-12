Piano Ilva, lo Stato avrà il 18%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAROMA Azzerare gli esuberi dell'ex-Ilva. Il mantra che si ripete da giorni al Mise dà il senso della determinazione del governo a spingere ArcelorMittal a fare un deciso passo indietro sul piano da 4.700 esuberi. Mille uscite da riassorbire sono il massimo che il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, ritiene accettabile. E non lo fa a caso, visto che nel contro-piano piano del governo c'è la doppia mossa determinante per convincere ArcelorMittal: il ripristino dello scudo penale per gli amministratori legato al...