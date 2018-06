Piano frequenze, ok dell' Agcom ma servono alcuni correttivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Via libera dell'Agcom al piano frequenze per la tv digitale terrestre. Un passaggio atteso e necessario per fare l'asta 5G da cui lo Stato stima di incassare oltre 2,5 miliardi di euro a settembre, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio. L'approvazione del piano è però arrivata insieme a una segnalazione «di criticità» al governo. Una segnalazione, spiega una nota dell'Authority, «finalizzata a rappresentare alcuni elementi di criticità connessi all'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio,...