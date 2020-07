IL CASO

ROMA Autostrade per l'Italia presenterà nella giornata di oggi il nuovo Piano Economico Finanziario (Pef) al ministero delle Infrastrutture mentre proseguono le trattative fra Atlantia e Cdp sul riassetto: quasi certamente il memorandun of understanding (Mou), da firmare entro lunedì 27, slitterà così come l'arrivo dei nuovi soci.

I manager della concessionaria confermeranno il piano di investimenti da 14,5 miliardi al 2038, impegnandosi a realizzare interventi di manutenzione per 7 miliardi. Una volta presentato, il Pef va discusso con i tecnici del ministero e, dopo che si è raggiunta un'intesa, necessita di un iter burocratico che conta almeno 6 approvazioni tra ministeri, Cipe, Corte dei Conti. Il governo farà di tutto per accelerare i tempi, ma si parla comunque di qualche mese per portare a compimento il documento cardine su cui basare la valutazione di Aspi per la conseguente cessione a Cdp e ad altri fondi privati. E sembra ancora tutto da sciogliere anche il nodo delle tariffe. Da un lato il M5s invoca a gran voce un taglio dei pedaggi, dall'altro invece il Mef e Cdp si sono resi conto che una riduzione draconiana delle tariffe costituirebbe un ostacolo insormontabile per il coinvolgimento di investitori sia italiani che esteri.

Con l'accettazione del sistema dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, il tasso di remunerazione degli investimenti di Aspi infatti è sceso dall'11% al 7,09%. Una vera batosta sul fronte degli utili, a cui bisogna aggiungere che la società è già in sofferenza per il miliardo di ricavi in meno sul 2020 causa Covid.

NEGOZIATI

Su un piano parallelo proseguono i negoziati fra Atlantia e Cdp sul riassetto. Gli advisor stanno lavorando alle valutazioni propedeutiche all'aumento di capitale, alla cessione di una quota ad investitori graditi a via Goito e al protocollo di intesa (Mou). Quest'ultimo, dopo il piano finanziario da presentare oggi, dovrebbe essere il prossimo step. La firma era prevista lunedì 27. I tempi invece si dilatano. E la stessa valutazione è ancora in alto mare. Per Cdp, Aspi, ante aumento, vale circa 8 miliardi: per il 33% sarà necessaria un'operazione da 4 miliardi. Ma per Atlantia i valori sono diversi e Autostrade oggi vale 10-12 miliardi. E siccome le autorizzazioni delle Autorità comporteranno tempo, il protocollo verrà firmato più avanti, provocando anche un allungamento dei tempi per l'aumento e la cessione del 22% agli investitori, fissato per il 30 settembre.

Rosario Dimito

Umberto Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA