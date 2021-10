Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIVENEZIA Piaggio in netta crescita ma il presidente Colaninno avverte: «Migliorare produzione contro problemi forniture».Il gruppo delle due ruote chiude i nove mesi con il miglior risultato in termini di ricavi dal 2007, cresciuti del 32,7% a 1,319 miliardi circa. L'ebitda si attesta a 192,9 milioni (+ 28,5%), il risultato operativo a 97,4 milioni (+ 53,1%) e l'utile netto a 51,6 milioni (+ 77,1%). Ma la Borsa non apprezza: titolo...