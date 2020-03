IL FOCUS

NEW YORK Accanto alle Borse che crollano, in questi giorni stiamo assistendo a una singola discesa ancora più precipitosa: quella del prezzo del petrolio, vittima di un braccio di ferro tra i produttori che si intreccia con l'epidemia del Covid-19 e che per questa ragione incide con un peso raddoppiato sull'economia globale.

Il prezzo del barile era già in discesa a metà di gennaio quando la consapevolezza del contagio era appena agli albori, ma la Cina con l'aveva già tagliato gli ordini di acquisto. Il deprezzamento è stato contenuto fino a fine febbraio nell'ordine del 7-8%. L'accelerazione è venuta invece la prima settimana di marzo, quando il summit dell'Opec convocato a Vienna per porre rimedio allo slittamento, è non solo fallito, ma ha mostrato che i protagonisti del mercato, Arabia Saudita e Russia, erano disposti a far saltare l'intero accordo che fa da base al cartello. A Vienna si è vista una rappresentanza saudita stanca di sopportare il controllo di fatto che la Russia, osservatore esterno all'Opec ma anche un invitato d'obbligo, esercita ormai da anni. Anche i russi avevano una loro agenda. Il crollo della domanda energetica in arrivo dava loro la possibilità di prendersi una rivincita contro gli Stati Uniti, che dal tempo dell'invasione della Crimea nel 2013 strozzano la loro economia con la morsa delle sanzioni. Entrambi i contendenti avevano infine un obiettivo laterale in comune: spingere fuori dal mercato i nuovi arrivati: Norvegia, Brasile e Guyana che con la risalita del prezzo del greggio a 70 dollari dopo la caduta del 2014-16 erano riusciti a ad aprirsi un varco tra i produttori.

LE ESTRAZIONI

A Vienna i sauditi hanno chiesto agli alleati un abbattimento delle estrazioni di 1,5 milioni di barili. I russi hanno opposto un nyet, e da allora i parametri di controllo sono tutti saltati. I sauditi hanno ripreso a estrarre con lena e offrire sconti del 20% ai loro grandi acquirenti. Mosca non ha battuto ciglio mentre il Brent sprofondava giorno dopo giorno, ai minimi degli ultimi due decenni, fino ai 27 dollari di venerdì. Negli anni di ripresa i due paesi hanno colmato riserve parallele di oltre 500 milioni di barili, che li aiuteranno a sostenere una guerra di lungo corso. La differenza sta invece nei rispettivi conti di bilancio. A 27 dollari al barile Putin dovrà sostenere l'industria di settore al costo di 20 miliardi di dollari l'anno, cifra che andrà sottratta al programma di rilancio economico da 150 miliardi che avrebbe dovuto festeggiare la sua recente investitura per la presidenza a vita.

L'Arabia Saudita, che accusa già un passivo di bilancio nel suo paese di 50 miliardi di dollari, deve fare anche i conti con un'industria estrattiva meno efficiente. A 27 dollari il barile, vedrà il passivo di bilancio crescere di altri 70 miliardi di dollari quest'anno. La guerra in corso sta spingendo i sauditi a rubare clienti strategici alla Russia, come l'Azerbaigian e la Bielorussia. Sarà anche per questo che il Paese che più sta soffrendo per queste dinamiche sono gli Stati Uniti. Finora non sono intervenuti con il loro peso politico per tentare di bloccarla. Dall'inizio di marzo l'estrazione di petrolio e gas shale negli Usa si è praticamente fermata. Decine di piccole aziende che operavano con un livello di indebitamento stratosferico, stanno ora portando i libri in tribunale, e persino un gigante come Chevron accusa perdite di 2 miliardi di dollari nel trimestre, un calo del titolo del 15% in Borsa, e licenziamenti di massa in arrivo.

Donald Trump ha detto: «Interverrò al momento opportuno». La sua diplomazia sta trattando con Riad, e al congresso cresce la richiesta di nuove sanzioni specifiche contro la Russia, o almeno di dazi sul petrolio proveniente dai due paesi. Ma la mano di Washington non ha più la stessa forza: a questi prezzi gli Usa presto dovranno tornare a importare, e questo li rende vulnerabili nei confronti dei russi, veri padroni della bilancia dei prezzi. In questo scenario si sta aprendo un dibattito interno inedito negli Usa sulla la necessità di decidere un severo taglio di produzione nel Permian Basin in Texas, oggi il maggior produttore al mondo di idrocarburi con 4 milioni di barili al giorno.

Una misura impensabile in regime di liberismo economico e che fa il pari con il dibattito di questi giorni sulla necessità di una assistenza sanitaria nazionale. La pandemia sta trasformando il mondo che conosciamo su un modello ancora tutto da definire.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

