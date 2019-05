Petrolio, Trump inascoltato L'Opec non tocca le quote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MEETINGROMA Difficilmente oggi saranno prese decisioni tali da modificare gli accordi sulle quote di produzione. Ma non è detto, viste le sanzioni Usa all'Iran e il pressing del presidente Donald Trump per un aumento della produzione di greggio. Fari accesi e puntati, quindi, sulla riunione di oggi a Jeddah del comitato ministeriale Opec+, ovvero i maggiori esportatori di petrolio allargato a Russia e ad altri Paesi non-Opec. Il meeting servirà a preparare il vertice di giugno a Vienna.Appare inevitabile, comunque, che la questione del...