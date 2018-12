Petrolio, l'Opec taglia la produzione in forte rialzo il prezzo del greggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIUNIONENEW YORK C'è voluto il beneplacito dell'alleato esterno: la Russia per portare a termine la trattativa dell'Opec dopo due giorni di negoziato a Vienna. Ieri pomeriggio i paesi membri si sono accordati per un taglio collettivo di 1,2 milioni di barili al giorno alla estrazione di greggio; più di quanto le frizioni emerse nella seduta lasciavano sperare, ma meno del volume realmente necessario per assicurare la stabilità duratura dopo l'altalena che negli ultimi mesi ha animato i mercati. Sulla piazza di Londra ieri la notizia è...