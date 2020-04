NEW YORK (f.p.) «Il grande patto sul petrolio Opec è cosa fatta. Salverà centinaia di migliaia di posti di lavoro negli Usa». Donald Trump esulta su Twitter dopo l'annuncio finale dell'accordo che prevede il taglio alle estrazioni di 9,7 milioni di barili al giorno. Il presidente Usa è stato al centro della trattativa per la riappacificazione tra Arabia Saudita e Russia, il cui scontro a inizio di marzo aveva segnato l'avvio della guerra dei prezzi. In un mese il barile di greggio texano aveva già perso il 40% di valore ed è sceso sotto i 20 dollari, con riflessi disastrosi sulle piazze finanziarie già in crisi da Covid 19. Lo stesso Trump si è impegnato a rimuovere l'ultimo ostacolo sul negoziato: ha promesso al presidente messicano Obrador di accollare sulle spalle dei produttori Usa gran parte del sacrificio che l'Opec chiedeva alla messicana Pemex. Ma l'intesa potrebbe servire a poco. Alla riapertura ieri dopo l'annuncio dell'accordo, il Brent e il Wti hanno avuto un esiguo aumento rispettivamente dello 0,7 e dell'1,6%, a conferma che i 9,7 milioni di barili di taglio, per quanto senza precedenti, hanno poca speranza di compensare il calo di domanda di 30 milioni di barili su scala globale. Trump tenta di rilanciare l'idea che l'Opec stia lavorando a un piano più ambizioso per tagliare 20 milioni di barili. Un orizzonte molto lontano, al momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA