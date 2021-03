L'AZIENDA

VICENZA La pandemia frena un po' tutta l'economia, alcune industrie arrancano, i cali di fatturato sono evidenti, gli investimenti pochi se non nulli. Ma nel vicentino, a Cornedo, c'è un'azienda, Confezioni Peserico, che sta investendo dappertutto, dall'Italia all'Asia, dall'America del Nord all'Europa. Peserico è uno dei brand più conosciuti nel mondo dell'abbigliamento femminile di alta gamma, ha solide basi finanziarie, ha sempre reinvestito gli utili per crearsi maggiore visibilità internazionale e da azienda sana non sta aspettando gli eventi ma ne solca l'onda per non farsi trovare impreparata quando del Covid non ci sarà più traccia.

A giorni inaugurerà un nuovo stabilimento produttivo per la maglieria, a Novi di Modena, terra di grandi esperienze tessili. Saranno poco più di 2500 mq divisi in due settori, tessitura e produzione finale, con circa 25 dipendenti. Lo stabilimento modenese permetterà all'azienda di produrre in proprio tutta la maglieria necessaria.

Il 4 gennaio scorso Peserico ha presentato la prima collezione uomo. Una novità fortemente impegnativa che porterà ai primi di aprile all'apertura, a Milano, in zona Brera, di un nuovo monomarca, proprio di fronte allo spazio dedicato alla donna. E sarà il retail uno dei grandi impegni 2021 dell'azienda vicentina. Presente in 1200 punti vendita nel mondo e in oltre 30 store a proprio brand, in gran parte in Cina, Corea, Giappone, Russia, Stati Uniti e Germania, Peserico darà alla luce un'altra decina di monomarca, a partire dal centro storico di Venezia a settembre, per proseguire con altri negozi a gestione diretta in Portogallo, Grecia, ben 4 in Ucraina, ancora tre corner in Usa e, verosimilmente, altri nei paesi balcanici. In Italia dispone già di sette store, da Milano a Roma, da Firenze a Torino, da Verona a Forte dei Marmi, a Santa Margherita Ligure. «Abbiamo sempre creduto nel retail - dice Riccardo Peruffo, ceo dell'azienda veneta - e anche in questi tempi difficili riscontriamo che avevamo ragione. In Russia c'è un significativo + 10% rispetto allo scorso anno, andiamo bene in Florida, nell'area asiatica. Soffre è vero l'Europa, ma il futuro dovrebbe essere positivo. Stiamo aprendo l'e-commerce Usa mentre in Europa e in Italia abbiamo triplicato, in questo canale, le nostre vendite».

Interessante la partnership stipulata con la Marzotto che ha portato ad analizzare tutti gli archivi di quando Marzotto produceva tessuti anche per i militari. Si è così scoperto un tessuto di allora, resistentissimo, molto caldo ma molto rigido: l'ufficio ricerca e i tecnici Peserico sono riusciti a ricavarne un tessuto leggerissimo, indeformabile, ingualcibile che è già entrato nel mondo dell'abbigliamento uomo e che potrebbe rivelarsi una delle più grandi novità del settore. Quest'anno il fatturato dovrebbe tornare ai tempi pre-Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA