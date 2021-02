IL CASO

VENEZIA I pescatori veneti di vongole dell'Adriatico lanciano l'allarme sul calo deciso dei redditi: nel 2020 si è arrivati a una media di circa 40mila euro per barca contro la concorrenza della altre regioni che incassa il doppio o il triplo. «I costi superano i ricavi, per questo abbiamo sensibilizzato la Regione perché c'è il rischio di chiudere molte di queste imprese - avverte Alessandro Faccioli, responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Veneto (che rappresenta complessivamente 700 addetti per un centinaio di imprese) -. Un comparto di qualità rischia di finire in ginocchio perché i consorzi di gestione Co. Ge.Vo di Venezia e Chioggia non ci mandano a pescare, forse perché manca un efficace sbocco commerciale per il prodotto». La protesta monta tra gli operatori e non è escluso che si possa arrivare a manifestazioni di protesta a Venezia. «C'è una difficoltà generale in cui versa un settore che occupa 250 addetti per 121 barche impegnate nella pesca di queste vongole Chamelea gallina con la draga idraulica - avverte Faccioli - di questo passo non si potranno più pagare gli stipendi dei dipendenti».

Le imprese che pescano le vongole veraci di Chioggia dal canto loro hanno lanciato una nuova rete d'impresa con oltre 40 imprese per quasi 200 addetti complessivi tra cooperative e società agricole. «Questa rete nasce dalla volontà e dalla maturata consapevolezza di voler dare una voce unica tutti gli associati, utile anche per interloquire direttamente con le istituzioni e gli enti preposti», osserva Faccioli, che insieme al direttore regionale della Coldiretti Tino Arosio e ai provinciali di Rovigo e Venezia, Silvio Parizzi e Giovanni Pasquali, hanno chiesto alla Regione di discutere anche di vivificazione delle lagune, della gestione della pesca del novellame di mollusco e del prodotto maturo, aprendo una riflessione sull'attrezzatura consentita e quella che si vorrebbe utilizzare. «I lavori che sono stati fatti in laguna a partire dal Mose hanno modificato l'equilibrio ambientale dell'area, la salinificazione è aumentata e il processo produttivo non si riesce a innescare - sottolinea Faccioli - c'è bisogno di aprire un tavolo di confronto continuo con le istituzioni e gli enti, questo per programmare al meglio il nostro futuro ambientale ed economico».

NUOVE CONCESSIONI

Un'altra criticità emersa nell'incontro con l'assessore regionale veneto Cristiano Corazzari è la mancata attuazione della scelta dei mestieri legati alle vongole e fasolari, da molti anni prorogata. «In questo modo non si consente alle barche in difficoltà che pescano le vongole di mare di cambiare settore d'attività - spiega il rappresentante di Coldiretti Impresa Pesca - è una scelta di competenza del Ministero, chiediamo alla Regione Veneto di premere su Roma per consentire finalmente una svolta». I dirigenti della Regione - riferisce Coldiretti - hanno annunciato che nella prossima commissione saranno rilasciate nuove concessioni su territorio lagunare per la coltivazione di vongole veraci. Gli addetti impegnati in quest'attività nell'area veneziana sono circa 600.

M.Cr.

