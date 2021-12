L'ACCORDO

VENEZIA C'è l'accordo tra i ministri dell'agricoltura della Ue: ridotti i tagli alle giornate di pesca. Per la Coldiretti salvato il 50% del Pil del settore ma ci sono ancora timori per le aziende venete che operano in Adriatico mentre in Puglia si festeggia: «Salvi i nostri 400 pescherecci a strascico».

Dopo oltre due giorni di trattative, intesa sulle quote pesca di Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico e Mare del Nord. Per il Mediterraneo occidentale, uno dei punti più controversi del negoziato, «sono stati intrapresi passi sostanziali per una governance sostenibile», ha detto il Commissario europeo alla pesca, Virginijus Sinkevicius. Verrà tra l'altro introdotto per la prima volta un livello massimo di catture su gambero rosso e viola. «Senza le misure a tutela degli stock ittici decise oggi dai ministri Ue per il Mediterraneo occidentale, Italia, Francia e Spagna avrebbero potuto perdere il 20% dei posti di lavoro nel settore pesca in tre anni», ha detto Sinkevicius: «La mancata adozione di misure ora porterebbe a un crollo degli stock nonché a perdite drammatiche per la pesca di pesci e molluschi che vivono sul fondo marino già nei prossimi due anni. I tre Stati membri interessati avrebbero potuto perdere quasi un posto di lavoro su cinque nel settore della pesca entro il 2025».

«Notevoli passi avanti su vari fronti a tutela di cittadini e imprenditori agricoli e della pesca», fa sapere il sottosegretario al Mipaaf Francesco Battistoni, commentando l'esito del consiglio Ue dove ha partecipato come delegato del ministro Stefano Patuanelli: ora c'è «la necessità di un intervento europeo sul tema dei fertilizzanti, dei costi energetici e delle materie prime per evitare che forti pressioni sui prezzi causino effetti negativi su consumatori e produttori».

In base all'intesa, proseguirà la riduzione dello sforzo di pesca (periodo di fermo) per il comparto dello strascico, che sarà del 6% invece che del 7,5% proposto dalla Commissione. La percentuale potrebbe ulteriormente diminuire, dal 6 al 4%, se gli Stati adotteranno, su base volontaria, misure tecniche per favorire la selettività delle catture. Confermata anche la proposta della Commissione di introdurre dei periodi di fermo di pesca per i palangari (attrezzo che impiega molti ami), ma a partire dal 2023 e non dal 2022. «Dopo l'appello in occasione degli Stati Generali della pesca convocati a Chioggia, la riduzione delle giornate di fermo pesca rispetto alla proposta iniziale è importante per salvare 2000 pescherecci italiani a strascico che producono circa il 50% del valore dell'ittico Made in Italy - evidenzia Coldiretti Impresapesca -. L'accordo va nella direzione delle richieste effettuate formulate a livello nazionale con il supporto del governo italiano, anche se è chiaro che la diminuzione dell'attività avrà un impatto sulle marinerie. A preoccupare era il rischio che tagli drastici alle uscite in mare in areali strategici come l'Adriatico, il Tirreno ed il Canale di Sicilia, riducessero di fatto le giornate di pesca al disotto del punto di pareggio economico. Una buona notizia per difendere un settore che nel suo complesso conta 28mila posti di lavoro, che si moltiplicano peraltro considerando l'indotto dei servizi portuali, della officine navali, del commercio, della ristorazione e del turismo. Il prossimo passo deve essere quello di superare l'attuale sistema di attività di impresa rigido ed obsoleto spiega Coldiretti Impresapesca -, imposto dai Piani Pluriennali e spesso legato a condizioni quasi impiegatizie della struttura di lavoro, andando verso una possibile gestione flessibile delle giornate di pesca da parte dell'impresa».

Federpesca approva ma avverte: «Bruxelles poteva fare di più prestando più attenzione alla redditività delle imprese. Negli ultimi due anni la riduzione del numero autorizzato di giornate di pesca, che interagisce con la rigidità del calendario e le condizioni meteomarine, ha determinato una pericolosa contrazione dei margini di redditività, ad un livello ormai prossimo al limite della sostenibilità delle imprese. Per questo, vista anche la situazione congiunturale dell'anno in corso, ci saremmo aspettati da Bruxelles una maggiore attenzione. Servono misure alternative per garantire un futuro a questo settore».

