Pesca, import record in Italia e il deficit sale a sei miliardi

IL FOCUSROMA Apre mercoledì a Bruxelles Seafood Expo, la maggiore fiera europea del settore ittico e, come da tradizione, il padiglione Italia sarà tra i più visitati. Ma attenzione, pur avendo la quarta flotta peschereccia d'Europa per dimensioni (dopo Spagna, Uk, Francia), l'Italia certifica Ismea - dipende dall'estero per l'approvvigionamento di pesce: a fronte di 348 mila tonnellate tra pescato in mare e allevato, se ne acquistano dall'estero più di un milione di tonnellate (e se ne esportano solo 123 mila). La Borsa merci telematica...