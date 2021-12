TREVISO (E.Fil.) Superbonus, nuove esigenze abitative, ristrutturazioni: il boom dell'edilizia ha aperto nuove posizioni lavorative. Ma le aziende non trovano manodopera. Euroedile di Postioma (Treviso) lancia l'allarme. «Siamo disposti a formare il personale a nostre spese, ma non sappiamo come far fronte all'emergenza». Mai come nell'ultimo anno periti geometri e manovali sono i lavori più richiesti. Ma queste figure non si trovano, e gli imprenditori non sanno come onorare le commesse. «Ci siamo rivolti a tutti i sistemi di ricerca personale possibili. Non trovandolo, abbiamo postato degli annunci sul web ma l'iniziativa non ha riscosso molto successo» fa sapere Nereo Parisotto Amministratore e Fondatore di Euroedile. L'azienda di Postioma vorrebbe assumere altre 25 persone: geometra, perito elettronico, ponteggiatori e manovali. L'azienda lancia la chiamata sui quotidiani e sul web (il riferimento è risorseumane@euroedile.it). «Non sappiamo come far fronte al boom di richieste di ponteggi-aggiunge Parisotto-in due anni sono passate dalle 699 del 2019 alle 3.090 del 2021. Quelle che però abbiamo potuto soddisfare, a causa della mancanza di manodopera adeguata, sono state meno del 18%». Le opere di Euroedile si riferiscono soprattutto alla progettazione e realizzazione di ponteggi per opere particolari come viadotti, ponti e strutture difficili: tra i tanti, il Pantheon di Roma, l'elicoidale Morandi a Genova, il Ponte dell'Accademia a Venezia.

