Peroni scommette ancora su Padova

L'INVESTIMENTOPADOVA Anche la birra giapponese per eccellrnza Asahi verrà fatta a Padova, nello stabilimento della Peroni che negli ultimi tre anni ha visto investimenti per 20 milioni. Nata 170 anni fa l'azienda, da tre anni acquisita da una multinazionale giapponese, vede tre stabilimenti in Italia - oltre che a Padova, a Roma e Bari -, esporta in 75 Paesi ed è l'unica in Europa a produrre la Asahi Super Dry, la birra giapponese numero uno nel mondo grazie al processo Sfaf. «Sono 1500 le aziende in Italia che producono luppolo per noi e...