Perdita di 1,6 milioni nel prossimo anno, la svolta nel 2021

TREVISO La Fondazione Cassamarca prevede un risultato economico negativo per 1,6 milioni ancora per il prossimo anno ma indica il 2021 come l'esercizio in cui il bilancio uscirà dalla zona rossa.Lo riferiscono con una nota gli amministratori del Consiglio di indirizzo e programmazione dell'ente che ieri ha approvato il documento programmatico e previsionale 2020, il quale ricalca ciò che è delineato nel Piano programmatico Triennale 2019-2021, già presentato all'Organo di vigilanza del ministero dell'economia e delle finanze. Nel...