IL SEMESTRE

ROMA Mps tornerà a rivedere l'utile solo nel 2023. Dopo la perdita di 1,1 miliardi del semestre resta fosco il cielo a Siena, con la banca che, alla luce del peggioramento dello scenario macroeconomico generato dalla pandemia di virus, è costretta a rivedere le stime fino al 2024, che presentano ora «valori economici e patrimoniali» inferiori a quelli previsti dal piano di ristrutturazione, «pur mantenendosi, a livello di ratio di capitale, al di sopra del minimo regolamentare». A prevedere «un andamento in perdita fino al 2022» è la semestrale del gruppo senese, all'interno della quale si dà notizia del fatto che la banca, da poco sotto la guida dell'ad Guido Bastianini, sta lavorando a una revisione del piano industriale, che vedrà la luce nel secondo semestre, con l'obiettivo di «rivalutare le opzioni strategiche e le leve industriali a disposizione del management», opzioni che verranno esaminate con l'ausilio dell'advisor Mediobanca. Ciò dovrà coordinarsi con l'operazione di scissione di 8,1 miliardi di crediti deteriorati a favore di Amco, operazione che attende l'autorizzazione della Bce e che genererà un fabbisogno di capitale stimato in almeno 700 milioni. Al derisking è subordinato anche il piano di uscita del Tesoro, che il Mef ha chiesto di rinviare rispetto alla scadenza di fine 2019 «in attesa che si perfezioni» la scissione degli Npl, con «obiettivo di creare le condizioni» per rendere Mps una candidata al consolidamento del sistema.

IL RICHIAMO D'ATTENZIONE

Occorrerà però prima risolvere il nodo della montagna di rischi legali in bilancio, lievitati nel semestre a 10 miliardi. Rispetto alla maxi-richiesta da 3,8 miliardi della Fondazione Mps, di cui 3 miliardi riferiti all'acquisizione di Antonveneta, Rocca Salimbeni ne classifica 3,6 miliardi «a rischio di soccombenza probabile» e 0,2 miliardi «a rischio di soccombenza possibile». «Rispetto a tali iniziative», Mps «esprime una posizione critica» e «si riserva di agire nei confronti di Fondazione Mps». Anche perché, sottolinea Mps, ai tempi dei fatti contestati Palazzo Sansedoni «deteneva circa il 49% del capitale, nominava la metà del cda ed era in grado di indirizzarne le scelte, a maggior ragione quelle strategiche». Nonostante il quadro complesso -la crescita degli Npl e le pressioni sui ricavi - gli amministratori confermano il «presupposto della continuità aziendale» avendo «la ragionevole aspettativa di continuare ad operare anche nel mutato scenario macroeconomico». Ma i revisori hanno ritenuto opportuno fare un «richiamo d'attenzione».

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA