Per la Corte di Strasburgo si può spiare il dipendente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Spiare i propri dipendenti con telecamere nascoste, installate a loro insaputa: da ora si può. Almeno nel caso in cui sia l'unico modo, per il datore di lavoro, per scoprire i responsabili dei furti che sta subendo e che gli stanno causando danni ingenti. Lo ha stabilito la Corte Ue dei diritti dell'uomo in una sentenza definitiva che riguarda la Spagna ma è destinata a fare giurisprudenza per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, Italia compresa. La vicenda era iniziata nel 2009 quando un manager di un supermercato spagnolo in...