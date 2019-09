Per la colazione gli italiani spendono 10,4 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIROMA Per fare cassa lo Stato dovrebbe tassare non le merendine (come qualcuno ipotizza), ma la colazione. Battuta a parte, il primo pasto della giornata vale la colossale cifra di 10 miliardi e 440 milioni di euro, senza calcolare latte e yogurt. Infatti, nove italiani su dieci secondo l'Osservatorio Doxa-UnionFood - non rinunciano ogni giorno a fette biscottate, marmellate, caffè e cereali e la tendenza fa bene non solo all'organismo umano ma anche ai bilanci delle aziende del settore. L'INNOVAZIONE«Ad essere premiata spiega Marco...