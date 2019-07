Per l'ex Ilva parte la Cig i sindacati: sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIROMA L'accordo non c'è. E ArcelorMittal avvia la procedura di cassa integrazione ordinaria per 1.395 dipendenti dello stabilimento di Taranto già annunciata per il primo luglio (e per 13 settimane). L'ultimo incontro con i sindacati che si è svolto ieri pomeriggio si è concluso con un nulla di fatto. La prima reazione di Fim, Fiom, Uilm e Ugl è stata la proclamazione di 24 ore di sciopero su tre turni per giovedì. Le parti restano distanti. I sindacati, si legge in una nota, «percorreranno tutte le strade possibili, anche...