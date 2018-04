Per il vino italiano possibili vantaggi ma la Ue rischia la guerra dei prezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI EFFETTIROMA C'è chi brinda e c'è chi trema. La guerra dei dazi sull'asse Usa-Cina provoca reazioni contrastanti tra gli imprenditori agroalimentari italiani. Nell'elenco dei 128 prodotti americani super tassati in Cina, ci sono produzioni come il vino, le carni suine, la frutta dove l'Italia è molto attiva. Ma se da un lato si aprono nuove frontiere commerciali, dall'altro si teme l'invasione dei prodotti a stelle e strisce sul mercato europeo con conseguente crollo delle quotazioni. Ad avvantaggiarsi, secondo Coldiretti, potrebbe per...