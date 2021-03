LA MISURA

ROMA Da aprile 2019 a febbraio 2021 sono stati spesi per il reddito e la pensione di cittadinanza 12,28 miliardi. E lo scorso mese oltre un milione di famiglie hanno percepito il sussidio, in totale 2,3 milioni di persone e 564 euro in media a nucleo. I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio dell'Inps su reddito e pensione di cittadinanza che sottolinea come la diminuzione del numero dei nuclei rispetto al mese precedente (1,2 milioni secondo la scorsa rilevazione) risenta dell'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) - indispensabile per poter proseguire con l'erogazione del beneficio - che può essere stata presentata in ritardo o aver provocato la decadenza del sussidio.

I DETTAGLI

Dall'introduzione della misura sono state pagate più di 23 milioni di mensilità. Il mese nel quale si è speso di più è stato gennaio 2021 con oltre 691 milioni erogati. La provincia che in assoluto lo scorso mese ha avuto più nuclei beneficiari (143mila, pari al 14% del totale, con un importo medio a nucleo di 655 euro) è stata Napoli, a seguire Roma (68mila, pari al 7% del totale e un importo medio di 538 euro) e Palermo (63mila, pari al 6% del totale e un importo medio di 656 euro). Tra gennaio e febbraio 2021, è stato revocato il beneficio a 36mila famiglie, con conseguente sospensione e azione di recupero di quanto versato: in un caso su tre il motivo della revoca è stato la titolarità di autoveicoli o motoveicoli da parte di qualche componente del nucleo, effetto dei controlli generati grazie alla convenzione attivata da Inps con Aci.

