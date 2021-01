LA TRATTATIVA

ROMA Quasi sette miliardi di euro di risorse per un aumento medio mensile degli stipendi degli statali di 107 euro, al lordo però dell'elemento perequativo, il bonus corrisposto ai redditi bassi. Se non si conteggia l'integrazione prevista dal rinnovo dei contratti del 2016-2018, l'incremento medio si abbassa invece a circa 100 euro. Ma docenti e infermieri potrebbero ricevere anche meno.

L'Aran, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha pubblicato il nuovo rapporto semestrale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, in cui si fa il punto sulle risorse a disposizione per il rinnovo del 2019-2021. Dalle elaborazioni dei sindacati effettuate sulla base dei dati dell'Aran affiora però che, al netto dell'elemento perequativo, gli incrementi saranno nella maggior parte dei casi inferiori alle aspettative. «Alla fine del mese definiremo con i sindacati i comparti e le aree di contrattazione, dopodiché una direttiva del ministero della Pa e del Mef darà ufficialmente il via alla trattativa, eventualmente con le indicazioni per destinare più risorse ai comparti svantaggiati», racconta il presidente dell'Aran Antonio Naddeo. Gli infermieri, per esempio, otterrebbero con i criteri attuali un aumento mensile di 97 euro circa, senza elemento perequativo e al lordo dell'indennità di vacanza, che vale nel loro caso oltre 15 euro. I docenti si fermerebbero a 91,50 euro circa. Mentre i dipendenti pubblici della categoria A degli enti locali, la categoria base, dovrebbero accontentarsi di 60,3 euro, sempre al lordo dell'indennità di vacanza e al netto dell'elemento perequativo, contro i 334 euro di aumento dei dirigenti.

IL RAPPORTO

Nel suo rapporto l'Aran spiega che l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici per la tornata contrattuale 2019-2021 si ferma al 3,8% se depurato del bonus per i redditi bassi (al lordo invece di quest'ultimo l'asticella sale a 4,07%). La stabilizzazione dell'elemento perequativo, che ha un costo di poco superiore ai 250 milioni annui, è uno dei nodi della trattativa con i sindacati, che chiedono anche più risorse per la riclassificazione del personale. Ma le distanze tra il ministero della Pa e i rappresentanti dei lavoratori sono andate aumentando negli ultimi mesi. Lo sciopero degli statali del 9 dicembre scorso, in piena emergenza, è stato criticato con forza da Palazzo Vidoni. Insomma tira vento di burrasca e la trattativa appare in salita. I sindacati hanno rinunciato a recuperare in un colpo solo dieci anni di blocco della contrattazione, consapevoli che suona come una pretesa impossibile nella fase attuale. Però allo stesso tempo non possono presentarsi dai lavoratori a mani semivuote, ossia con un aumento molto simile a quello strappato per il periodo 2016-2018, pari a 85 euro lordi. L'Aran dal canto suo sottolinea che se si considera l'attuale fase economica, e i tassi di inflazione che non raggiungono l'1% all'anno, risulta evidente che una parte dei miglioramenti retributivi configurano crescite reali in termini di potere d'acquisto. Con la firma a dicembre del contratto dei dirigenti delle Funzioni locali si è sostanzialmente completato il percorso dei rinnovi 2016-2018, avviato nel 2017. Rimane un ultimo tassello da inserire nel puzzle: prima di Natale c'è stata la fumata nera per il contratto 2016-2018 del personale della presidenza del Consiglio. In stand-by pure quello per i dirigenti di Palazzo Chigi.

Il confronto tra gli incrementi retributivi del settore pubblico e quello privato, come evidenziato dall'ultimo rapporto semestrale dell'Aran, mostra invece che dal 2015 al 2019 le retribuzioni pubbliche sono cresciute a un tasso medio annuo dell'1,5%, un valore pressoché doppio rispetto a quello dell'inflazione, mentre nel privato dello 0,9%

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

