Per Banca San Biagio è la svolta: fusione con la Bcc Prealpi

FINANZAPORTOGRUARO La Banca San Biagio ad un passo dalla svolta: oggi la decisione sulla fusione con la Bcc Prealpi. È indetta per oggi alle 15.30, ai padiglioni 8 e 9 della Fiera di Pordenone (viale Treviso, 1), l'assemblea dei soci della Bcc San Biagio del Veneto Orientale. All'ordine del giorno ci sono il voto per l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 e quello, importantissimo, per approvare l'integrazione con la Bcc Prealpi in una nuova realtà bancaria chiamata Banca Prealpi SanBiagio. I soci saranno innanzitutto chiamati ad...