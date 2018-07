Per 3,5 milioni di pensionati domani arriva la 14 esima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCADENZAROMA Arriva domani la 14esima mensilità per circa 3,5 milioni di pensionati, una boccata d'ossigeno per quanti percepiscono gli assegni più bassi. Ne ha infatti diritto chi ha compiuto 64 anni e ha un reddito lordo mensile che non superi 1.000 euro. L'importo medio sarà di 500 euro e partirà da un minimo di 336 euro fino a 655 euro a seconda dei contributi versati. La platea è all'incirca la stessa dello scorso anno così come la spesa complessiva, circa 1,7 miliardi. A fare i conti è la Spi-Cgil che sottolinea come si tratti...