ROMA Poste Italiane si blinda e per contrastare l'epidemia da coronavirus introduce nuove misure anti-contagio. Le pensioni di aprile saranno pagate in anticipo, sfruttando i canali elettronici, al fine di tenere sotto controllo il flusso di persone in entrata negli uffici postali, mentre è prevista una turnazione in ordine alfabetico per chi non può evitare di ritirare la pensione in contanti e deve perciò recarsi allo sportello: sono circa 850 mila i pensionati, secondo i calcoli della Slc Cgil, che dal 26 marzo si metteranno in fila per ricevere la mensilità di aprile. Risultato, per molti anziani ritirare la pensione sarà una corsa a ostacoli. Su quasi 13 mila uffici postali sparsi sul territorio nazionale, ne sono stati già chiusi più di tremila mentre l'attività di altri 8.500 circa è stata razionalizzata. Ancora pienamente operativi 830 uffici monoturno e una settantina di quelli che lavorano su doppio turno. In pratica la stretta ha risparmiato meno del dieci per cento degli uffici postali, mentre i dipendenti dell'azienda attualmente in smart working sono circa la metà dei 130 mila complessivi. Ora i sindacati di settore premono per uno stop temporaneo alle bollette, sempre allo scopo di svuotare gli uffici postali. La rete è stata depotenziata del 60 per cento secondo Cgil.

Le nuove misure anti-coronavirus sono arrivate dopo che il governo si è confrontato con il numero uno dell'azienda Matteo Del Fante in seguito alla morte per coronavirus di due lavoratori postali nel Bergamasco e si sommano a quelle già assunte in precedenza. Chi deve ritirare la pensione in contanti potrà recarsi negli uffici di Poste Italiane rimasti aperti a partire dal 26 marzo, giornata dedicata ai cognomi che iniziano con la A e la B, e fino al 1 aprile, quando verranno chiamati quelli dalla S alla Z (i cognomi dalla C alla D saranno serviti venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo). Il pagamento della mensilità di maggio avverrà invece dal 27 al 30 aprile mentre dal 26 al 30 maggio verrà corrisposta quella di giugno.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare direttamente le somme dovute dagli oltre settemila Atm del gruppo, senza bisogno di recarsi allo sportello. «Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l'obiettivo di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Ciascuno è invitato a entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili», ha sottolineato la società in una nota. Alla clientela viene anche chiesto di adottare una serie di precauzioni, come indossare dispositivi medici di protezione e il rispetto della distanza di sicurezza sia all'esterno che all'interno dei locali aperti al pubblico.

In precedenza Poste Italiane aveva anche cambiato le modalità di recapito per renderle a prova di Covid-19 e messo al sicuro i portalettere, evitando la concentrazione di personale all'interno dei siti operativi nelle stesse fasce orarie attraverso sistemi di turnazione ad hoc. Con la svolta il gruppo dà attuazione all'ordinanza con cui il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha reso operativa la richiesta avanzata dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo che aveva proposto di anticipare e distribuire nell'arco di più giorni il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili negli uffici postali. In onda da ieri spot televisivi dell'azienda per presentare all'utenza il nuovo meccanismo di ritiro delle pensioni.

Soddisfatto il Sindacato pensionati poiché la misura è finalizzata a tutelare la salute dei più anziani. Ma le sigle che rappresentano i lavoratori postali adesso chiedono provvedimenti mirati per ridurre le operazioni di sportello, ancora troppo numerose. «All'inizio della settimana venivano effettuate 565 mila operazioni di sportello e di queste 300 mila consistevano in pagamenti. Chiediamo di posticipare di almeno un mese la scadenza dei pagamenti delle utenze, al pari delle altre scadenze che già sono state differite, perchè solo in questo modo si ridurrà l'afflusso di persone negli uffici e di conseguenza l'utilizzo di personale in servizio», spiega il segretario nazionale della Slc Cgil Nicola Di Ceglie. I sindacati hanno anche scritto all'Agcom affinché si esprima in modo formale a favore di una riduzione dei livelli del servizio postale.

