IL VERTICE

ROMA Proroga di un anno di Opzione donna e Ape sociale (con estensione della platea a chi non percepisce la Naspi), piena copertura previdenziale per il part time verticale, sterilizzazione degli effetti negativi del Pil sulla rivalutazione del montante contributivo, potenziamento del contratto di espansione, mantenimento fino a 7 anni dell'isopensione, con la possibilità di introdurre la Naspi per il primo periodo di uscita e definizione di un periodo di silenzio-assenso per rilanciare l'adesione alla previdenza complementare. Ecco il pacchetto di riforme da inserire in legge di Bilancio illustrate ai sindacati dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso del tavolo che si è svolto ieri. Come previsto, il governo ha affrontato anche il tema di inserire in manovra la pensione anticipata, con almeno 41 anni di contributi (opzione riservata al momento ai lavoratori precoci), per i lavoratori fragili così come ipotizzato da alcune settimane. I tecnici del ministero del Lavoro hanno aperto un dossier specifico sulla questione ma nell'incontro di ieri è emerso che ci sarebbe qualche problema nell'identificazione della platea. I sindacati hanno chiesto di far rientrare, tra gli altri, i malati immunodepressi, riceventi o in attesa di trapianto, diabetici, cardiopatici pazienti in dialisi tenendo presente anche i lavoratori che non possono prestare attività lavorativa perché giudicati inidonei al lavoro o che siano stati licenziati per superamento del periodo di comporto. Cgil, Cisl e Uil hanno anche chiesto tenere conto dei lavoratori impegnati in settori con un più alto rischio di contagio come la sanità e i trasporti. La questione sarà ripresa nelle prossime settimane, con buone probabilità di andare in porto.

LE TAPPE

Le certezze, come ricordato, sono altre. In particolare la proroga per il 2021 dell'Ape Sociale per gli over 63 disoccupati o gli invalidi almeno al 74% con almeno 30 anni di contributi e per i lavoratori impegnati in attività gravose con almeno 36 anni di contributi. Via libera ancora per un anno anche ad Opzione donna che prevede la possibilità di andare a riposo anticipato con 58 anni di età (59 le autonome), oltre a un anno di finestra mobile per la decorrenza, e 35 anni di contributi con la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo. Governo ha anche dato la disponibilità a prevedere una copertura previdenziale piena per quanto riguarda gli anni di contributi per chi fa part time verticale, Quindi chi lavora tre giorni la settimana avrà un anno intero calcolato anche se per l'importo della pensione varranno naturalmente i contributi versati sulla base della retribuzione percepita. Si lavora anche alla riduzione del tetto da 1.000 a 500 lavoratori per il contratto di espansione, mentre Palazzo Chigi si impegna a non far pesare il calo del Pil dovuto all'epidemia da Covid sull'importo delle nuove pensioni che è calcolato con il sistema contributivo. Infine si studia un nuovo semestre di silenzio-assenso per l'iscrizione alla previdenza integrativa.

Michele Di Branco

