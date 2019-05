Pensioni di cittadinanza solo al 3% degli anziani con meno di 780 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il reddito di cittadinanza migliorerà solo il 3% delle prestazioni pensionistiche al di sotto dei 780 euro. Un flop ampiamente previsto dai sindacati, e non solo, quello che emerge dagli ultimi dati Inps sulle domande per il sussidio pervenute a marzo e aprile. Quelle inoltrate dagli over 67 rappresentano appena il 14,5% delle istanze presentate complessivamente: a fronte di un tasso di rifiuto che stando a quanto comunicato dall'istituto di previdenza sociale è compreso tra il 20 e il 25 per cento, sono in tutto poco più di 100...