Pensioni, Catalfo convoca i sindacati il 27 gennaio sul tavolo c'è Quota 102

PREVIDENZA

ROMA Riprende il confronto sulla riforma delle pensioni. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha convocato per il 27 gennaio i sindacati al ministero. «L'obiettivo è superare la legge Fornero» ricorda. La ministra però in questa fase preferisce non anticipare nulla su quali potrebbero le varianti sul tavolo. «Il come lo decideremo sulla base dei dati e di uno studio concreto e reale» si limita a dire. A dare una mano saranno le due commissioni istituite con la legge di Bilancio: una sui lavori gravosi ed una sulla separazione tra previdenza ed assistenza. Entro fine mese, inoltre, sarà nominata una terza commissione di esperti a livello nazionale. «Dare all'Italia un sistema pensionistico più equo e flessibile è una delle nostre priorità massime» afferma la ministra. Una nuova rivisitazione del sistema di accesso alla pensione, è una necessità chiesta più volte dai sindacati, soprattutto alla luce della fine della sperimentazione di Quota 100 (62 anni e 38 di contributi) nel 2021. Con il ritorno alla Fornero si rischia un mega-scalone. Ovvero a bocce ferme dal 2022 per andare in pensione serviranno 67 anni di età oppure 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne) oltre a tre mesi di finestra mobile. Sull'argomento è intervenuto anche il premier Conte, illustrando il percorso verso la riforma: «Mi piacerebbe lavorare alla distinzione tra lavori usuranti e non usuranti, per poi operare, sulla base di tale distinzione, una revisione dellintero sistema pensionistico».

LE IPOTESI

In questi giorni sono circolate alcune indiscrezioni sulle ipotesi di lavoro. Quella che ha provocato più commenti (negativi da parte dei sindacati) riguarda l'introduzione di Quota 102, ovvero l'accesso alla pensione anticipata sarebbe consentito con 64 anni di età e 38 di contributi. L'ipotesi, lanciata dall'esperto di previdenza Alberto Brambilla, prevede anche che l'assegno sia calcolato tutto con il metodo contributivo, penalizzante rispetto al metodo retributivo (comunque agli sgoccioli perché valido solo per chi ha cominciato a lavorare prima del 1978) ma anche a quello misto (retributivo fino al 1995 e poi contributivo). Secondo Brambilla Quota 102 così prevista costerebbe circa 2,5 miliardi lanno. Netta l'opposizione dei sindacati. Troppo alta - hanno fatto sapere - l'asticella a 64 anni d'età, troppo alta anche quella dei 38 anni di contributi versati, troppo penalizzante il calcolo interamente contributivo. Cgil, Cisl e Uil puntano a lasciare l'età anticipata per il pensionamento a 62 anni, con un requisito contributivo che non superi i 20 anni. L'altro canale di uscita anticipata sarebbe quello di 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Oggi è prevista una riunione delle segreterie unitarie di Cgil Cisl e Uil, durante la quale si farà il punto anche su questi aspetti. Stamane, nel frattempo, il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, esporrà dati, previsioni e sue opinioni, durante la sua audizione in Commissione alla Camera dei deputati.

