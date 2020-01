Pedaggi, stangata in Veneto: + 7,1% da Padova Est a Mestre

AUTOSTRADE

VENEZIA Autostrade venete, aumenti, ma non per tutti. Da inizio 2020 salassata per chi va in auto da Mestre a Padova Est - il pedaggio rincara da 2,8 a 3 euro, + 7,14% - ma arriva lo sconto per chi da Padova Est esce a Spinea, con spesa ridotta da 1,7 a 1,6 euro, un calo del 5,9% che sembra quasi un'operazione di marketing fatta da Cav (Concessioni Autostradali Venete, la società che gestisce il tratto da Padova Est a Venezia Mestre e il Passante) per incentivare l'uscita nel paese vicino a Venezia, un casello poco frequentato. Tanto, con il rincaro deciso sul trafficatissimo casello di Villabona (+ 7,1%) il guadagno è assicurato.

Peggio va per i mezzi come quelli di classe B (+ 10,71% da Mestre a Padova Est, addirittura + 12,5% per chi entra in autostrada a Padova Est ed esce a Padova Ovest, costo che sale da 0,8 a 0,9 euro). Tra i cali più significativi quello da Preganziol a Padova Ovest, con pedaggio che scende da 4,9 a 4,8 euro, guadagno del 2% sul 2019. E buon sconto anche per chi entra nel Passante a Preganziol ed esce a Vicenza Est: 10 centesimi in meno, da 6,3 a 6,2 euro, - 1,6% che se si tratta di pendolari abituali assume una certa rilevanza sul bilancio famigliare. Mini sconto anche per chi va a Milano Est. Per i veicoli in Classe 5 (mezzi pesanti) invece, gli aumenti potranno arrivare fino a 60 centesimi sulla Venezia-Padova, ma anche in questo caso è prevista una riduzione del pedaggio tra il casello di Spinea e la stazione di Padova Est.

Cav spiega ufficialmente che il decreto interministeriale ha riconosciuto alcuni adeguamenti tariffari sulla rete in gestione «in virtù dei risultati ottenuti dalla Concessionaria sul fronte degli investimenti e delle manutenzioni previste nel Piano economico finanziario».

Il Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia, ha concesso la proroga per altri 12 mesi delle agevolazioni tariffarie che riguardano il traffico pendolare tra i caselli di Mirano-Dolo e Padova Est: sarà dunque valido anche per il nuovo anno l'abbonamento (adeguato al nuovo regime tariffario) che riguarda i residenti dei comuni di Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga che effettuano almeno 20 transiti mensili tra le stazioni di Mirano-Dolo e Padova Est.

STOP SUL 95% DELLA RETE

In generale sul 95% della rete autostradale in concessione non sono previsti incrementi tariffari per quest'anno. «Si conferma l'ulteriore congelamento degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti per le società concessionarie: Strada dei Parchi (sospesi aumenti del 12,89% per il 2018 e del 5,59% per il 2019), Autostrade per l'Italia (sospeso il + 0,81% per il 2019), Milano Serravalle (sospeso 2,62% per l'anno 2019)», spiega la nota del Mit. Differiti dal decreto Milleproroghe gli incrementi tariffari previsti dal 2020 per la quasi totalità della rete autostradale. La norma, infatti, per le Concessionarie per le quali il periodo regolatorio è pervenuto a scadenza come Brescia Padova, Autostrade per l'Italia e molte altre, stabilisce che il termine per l'adeguamento slitta sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici finanziari. Per le società per le quali il contratto di concessione risulta scaduto - Ativa, Autostrada del Brennero, Autostrade Meridionali, Autovie Venete, Satap (A21) - non è stato concesso alcun incremento.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA