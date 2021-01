TRASPORTI

VENEZIA Pedaggi congelati fino a fine luglio tranne su due tratte autostradali italiane: la Milano-Brescia gestita dalla società Brebemi e la A21 Piacenza-Brescia. In Veneto dunque stop agli aumenti come in Friuli Venezia Giulia. Anzi, la Cav (società che gestisce la Padova-Venezia e il Passante di Mestre) ha previsto da ieri uno sconto di 10 centesimi per i tir.

Il nuovo stop agli aumenti automatici dopo quello del 2020 - con rincari però in Veneto - arriva con l'approvazione il 31 dicembre del decreto Milleproroghe. Gli aumenti non scattai ieri potrebbero essere applicati in futuro. Infatti, il ministero dei Trasporti spiega che «ogni variazione sarà applicata esclusivamente alla definizione dei nuovi contratti che devono recepire il regime tariffario previsto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti». Insomma, potrebbero scattare da agosto salvo altre disposizioni. Uniche eccezioni: la A21 Piacenza-Brescia gestita da Autovia Padana, che aumenta del 3,2%, e l'A35 Milano-Brescia gestita da Brebemi, che rincara del 3,49%. Nel primo caso è la ricompensa per gli investimenti di 27,8 milioni. Per l'A35, l'entità dell'aumento tariffario «risente degli elevati oneri di costruzione di una nuova tratta autostradale. Per tale collegamento comunque, il concessionario applica uno sconto del 30% per gli utenti abituali». Lo stesso rinnovato sulla A4 tra Dolo-Mirano e Padova per i residenti nella zona.

Nella Padova-Venezia e sul Passante di Mestre si viaggerà alle stesse condizioni del 2020, anzi in alcuni casi è prevista una riduzione del pedaggio per i mezzi pesanti. La conferma arriva anche dal sito di Cav (la società di Regione Veneto e Anas che gestisce le due tratte) che sottolinea come «l'adeguamento delle tariffe per il nuovo anno è dunque sospeso nonostante l'impegno della Concessionaria sul fronte degli investimenti e delle manutenzioni previste dal Piano economico finanziario. La riduzione del pedaggio per alcune percorrenze è invece legata al sistema di arrotondamento del chilometraggio virtuale calcolato alla barriera di Venezia-Mestre». Per i conducenti di veicoli in Classe A (automobili) il pedaggio tra la barriera di Venezia-Mestre e Padova Est rimane di 3 euro, mentre entrando dal Passante di Mestre, a Spinea, il pedaggio dovuto a Padova Est resta a 1,6 euro. Per i veicoli in Classe 5 (mezzi pesanti) invece il pedaggio cala da 7,4 a 7,3 euro tra i caselli della A57 (Venezia-Mestre, Mira-Oriago e Mirano-Dolo) e la stazione di Padova Est.

AGEVOLAZIONI PENDOLARI

Su richiesta di Concessioni Autostradali Venete il Mit, di concerto con il ministero dell'Economia, ha concesso la proroga fino a fine 2021 delle agevolazioni tariffarie che riguardano il traffico pendolare tra i caselli di Mirano-Dolo e Padova Est. Valido anche per il nuovo anno l'abbonamento che riguarda i residenti dei comuni di Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga che effettuano almeno 20 transiti mensili tra le stazioni di Mirano-Dolo in A57 e Padova Est in A4.

Maurizio Crema

