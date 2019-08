Pd-M5s, quota 100 nel mirino Tria: situazione sotto controllo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANOVRAROMA Per ora è solo una tentazione. Ma quando la caccia alle risorse per la legge di Bilancio entrerà nel vivo, cioè tra pochi giorni se il nuovo governo rosso-giallo vedrà la luce, allora l'idea di attingere agli oltre 8 miliardi destinati a Quota 100 potrebbe diventare qualcosa di concreto, e guadagnare il sostegno di Partito democratico e Movimento Cinque Stelle. Una parziale o totale chiusura dei cancelli per il prepensionamento andrebbe incontro alle indicazioni dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali e...