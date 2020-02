CANTIERISTICA

PADOVA «In una Europa schiacciata da una guerra dai dazi imposta dall'America da un lato e dall'espansionismo economico della Cina dall'altro solo se si risponde come sistema economico europeo si ha qualche speranza. Penso per esempio alla necessaria fusione tra Fincantieri e Stx per esempio ma anche ad un mercato europeo concorrenziale e con filiere in grado di trascinare le Pmi». Così il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dal palco di un evento organizzato alla Fiera di Padova dalla Camera di Commercio in collaborazione con Unioncamere per illustrare le misure e gli incentivi che il Ministero ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese (Pmi), delle start up innovative, dei Centri di ricerca e della Università, estendere e valorizzare i loro titoli di proprietà industriale. «In un mercato in cui in pochi anni l'80% dei dati sarà diffuso e solo il 20% resterà nei grandi cloud e datacenter afferma Patuanelli - proteggere le idee dei nostri imprenditori è fondamentale. Per questo marchi e brevetti, così come gli strumenti di incentivazione sono fondamentali per la tutela della nostra piccola imprenditoria, piccola ma sana e con voglia di innovazione. La tutela è quindi uno strumento di politica economica per mantenere il vantaggio competitivo che la grande inventiva dei nostri imprenditori ha».

Duplice l'appello lanciato dal presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono: aiutare le imprese a essere più competitive con più poteri di spesa concessi alle Camere di Commercio e portare a termine la Riforma camerale. «Purtroppo il passaggio parlamentare non è facile come speravo ha risposto il ministro -, e non per una questione di appartenenza politica ma per l'appartenenza territoriale dei parlamentari che portano le istanze delle Camere di commercio. Non accettano completamente la riforma».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA