CREDITO

VENEZIA Sostegno alle imprese, Veneto Sviluppo stringe un patto anti crisi anche con Banca Ifis e fa decollare operativamente l'intesa con Amco per gestire il portafoglio di crediti deteriorari in un'ottica di aggregazione mentre raccoglie 100 milioni per entrare nel capitale delle imprese del Nordest.

«Uno dei modi migliori per affrontare le difficoltà generate dalla pandemia è aiutare le nostre imprese a crescere dal punto di vista dimensionale - spiega Fabrizio Spagna, presidente Veneto Sviluppo - l'intesa con Amco, unica nel suo genere in Italia, ci permette di affiancare la società pubblica che ha acquisito la gestione dei crediti deteriorati ex Popolari venete e non solo, con investimenti diretti da parte nostra nel capitale, finalizzati alla crescita dimensionale e operativa delle aziende, e anche alla loro aggregazione. Una strategia che vogliamo perseguire anche col lancio del Fondo Sviluppo Pmi 2, che ha già raccolto 50 milioni anche da investitori istituzionali e punta ad arrivare a 100 milioni anche con l'entrata di Cassa Depositi e Prestiti».

Nel frattempo si stringono gli accordi sul territorio. È di ieri l'intesa con Banca Ifis: una convenzione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese venete coinvolte nella crisi economica da Covid-19. L'obiettivo è duplice: sostenere sia le iniziative imprenditoriali finalizzate alla realizzazione di investimenti sia le esigenze di liquidità.

«Essere vicini alle imprese significa continuare a erogare credito anche in situazioni complesse, garantendo tempi rapidi e risposte chiare per accompagnare gli imprenditori verso la ripresa - dichiara Raffaele Zingone, responsabile direzione centrale affari di Banca Ifis -. La partnership con Veneto Sviluppo ci permetterà di supportare con sempre più risorse le aziende del nostro territorio in questa fase di incertezza». «Questa sinergia con banca Ifis ci permetterà commenta Gianmarco Russo, direttore generale di Veneto Sviluppo di rafforzare una rete sempre più capillare a supporto dell'economia reale del nostro territorio».

DALLA REGIONE 60 MILIONI

Banca Ifis e Veneto Sviluppo potranno concedere co-finanziamenti fino a 500 mila euro per finalità d'investimento e fino a 250 mila euro per supporto alla liquidità. Nell'ambito del finanziamento erogato da Banca Ifis, Veneto Sviluppo fornirà una quota di provvista pubblica a tasso zero alimentata dal Fondo di rotazione «Anticrisi attività produttive» istituito dalla Regione Veneto con una dotazione di 60 milioni. «Il problema oggi è l'accesso al credito: l'azienda va in banca, chiede un prestito e il 50% del prestito se lo assume Veneto Sviluppo - spiega Spagna -. Questo sistema va oltre alle garanzie Sace e il limite dei 30mila euro per le piccole imprese (che noi abbiamo portato a 50mila con l'intesa con i Confidi e le Bcc venete). In questa partita ci sono a disposizione più di 60 milioni messi dalla Regione. Vogliamo che le imprese possano accedere alla liquidità anche in situazioni più complesse».

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA