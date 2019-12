Patto tra Enel e Melita: insieme nelle case fibra ed energia

DIGITALE

VENEZIA Enel Energia e Melita Italia hanno siglato una partnership per offrire dal 9 gennaio 2020 nuovi servizi ai clienti domestici, che potranno abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas una connessione in fibra con tecnologia Ftth (Fiber To The Home). Nel Nordest, i clienti di Enel Energia dei comuni di Venezia, Padova, Treviso, Verona e Udine potranno associare al proprio contratto di fornitura di energia elettrica o gas una connessione ad alta velocità con tecnologia Ftth-Fiber to the home. Complessivamente sono circa 355mila le abitazioni dei 5 capoluoghi di Veneto e Friuli raggiunti da una connessione in fibra ottica di tipo Ftth, 125mila solo nel Veneziano, 86mila a Padova, 31mila a Treviso, 45mila a Udine.

«La connessione ad alta velocità è un fattore abilitante per sfruttare a pieno le innovazioni della smart home e i vantaggi che derivano dalla digitalizzazione del settore energetico commenta Nicola Lanzetta, responsabile Mercato Italia di Enel (+ 2,93% ieri in Borsa) -. Grazie a questa collaborazione con un partner come Melita, che ha una consolidata esperienza nel settore delle telecomunicazioni, metteremo a disposizione dei clienti una terza commodity che sta assumendo un valore sempre più centrale nelle attività quotidiane».

«Questo è un accordo molto positivo per Melita - commenta Riccardo Ruggiero, presidente esecutivo di Melita Italia - che ci consente di abbinare la nostra offerta, esclusivamente in fibra ottica fino alle abitazioni (Fiber To The Home), ai servizi luce e gas del principale player italiano».

