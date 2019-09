Pasta Zara: via libera dei creditori al concordato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SALVATAGGIOVENEZIA Pasta Zara vede la luce in fondo al tunnel: i creditori del gruppo trevigiano hanno dato il via libera a larga maggioranza al concordato. Ora manca solo l'omologa del tribunale di Treviso per perfezionare la vendita dello stabilimento di Muggia (Trieste) alla Barilla per una cifra intorno ai 120 milioni, ossigeno per il gruppo della famiglia Bragagnolo gravato da centinaia di milioni di debiti che registra ricavi di oltre 200 milioni di euro.Con un comunicato, Pasta Zara spa, 438 addetti, annuncia che «in merito alla...