Pasta Zara, spunta un'offerta italiana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIVENEZIA Pasta Zara: ora arriva anche l'offerta preliminare di un operatore italiano, la famiglia piemontese Ginatta. Dopo le voci su interesse da parte di diversi fondi stranieri anglosassoni e cinesi, il gruppo alimentare con quartier generale a Riese Pio X (Treviso) gravato da un indebitamento complessivo di circa 280 milioni, è entrato nel mirino del fondo torinese Due G Holding della famiglia Ginatta, storica alleata degli Agnelli in Piemonte. L'offerta per il gruppo in concordato, secondo un'indiscrezione raccolta dal Sole 24...