Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Amco ha erogato un finanziamento da 25 milioni di euro a Pasta Zara per il piano di rilancio dell'industria che produce pasta e che è in concordato preventivo.La nuova finanza erogata «permetterà a Pasta Zara di far fronte agli impegni finanziari e di estinguere parte della propria posizione debitoria secondo i termini previsti dal piano di concordato con l'obiettivo di procedere con il proprio rilancio finanziario e produttivo». Amco -...