Passano a Luxottica le lenti Barberini

MILANO Luxottica ha completato l'acquisizione di Barberini, il più importante produttore al mondo di lenti da sole in vetro ottico. L'operazione permette al Gruppo di rafforzare la sua produzione made in Italy e il know-how nelle lenti da sole e da vista in vetro, da sempre fattore di successo dei modelli iconici di Ray-Ban e Persol, aggiungendo il polo produttivo di Barberini in Abruzzo.Luxottica, annuncia la società in una nota, investirà per fare di Barberini un brand mondiale sinonimo di lenti in vetro ottico di elevatissima qualità e...