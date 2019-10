Parmigiano Reggiano e liquori, l'Italia rischia un calo delle vendite del 20%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MADE IN ITALYROMA A Eataly Flatiron sulla Quinta a New York e dallo storico Di Palo's della sempre più piccola Little Italy, ieri nessun calo di vendite. I prezzi delle bontà italiane formaggi, liquori, salumi, agrumi, succhi - per ora sono invariati, ma i dazi aggiuntivi del 25% potrebbero presto pesare negativamente. Secondo la Coldiretti si registrerà un calo del 20% delle vendite dei prodotti agroalimentari made in Italy colpiti dalle sanzioni di Trump. «Se consideriamo che per ogni chilo di Parmigiano Reggiano ci saranno oltre 4...