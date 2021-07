Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOVENEZIA «La disuguaglianza di genere continua a pesare in modo grave su molti settori. Dobbiamo focalizzarci sul lavoro perché storicamente è un elemento strategico per l'emancipazione». Così la vicecapogruppo del Pd in consiglio regionale del Veneto, Vanessa Camani, ha presentato la proposta di legge per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile. Il testo prevede...