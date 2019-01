Paralisi del sistema pubblico in Usa I travet ora fanno causa al governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRACCIO DI FERRONEW YORK Lo shutdown arriva al 22esimo giorno e diventa il più lungo della storia Usa, superando i 21 giorni di serrata durante l'amministrazione Clinton. E il guaio, per gli americani, è che non se ne vede la fine all'orizzonte, con Donald Trump e i democratici sempre più ai ferri corti. «Ci vorrebbero 15 minuti per risolvere tutto», ha twittato il presidente americano, invitando bruscamente i democratici a rientrare a Washington dalle loro «vacanze» e mettersi a lavorare per porre fine allo shutdown e alla «crisi...