Papa: «Così cresciamo a Nordest»

In platea oltre cento tra imprenditori e stakeholders di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Gianni Franco Papa, direttore generale di Unicredit, insieme ai responsabili per l'Italia Andrea Casini e Giovanni Ronca, li ha incontrati ieri alla Fondazione Bisazza di Montecchio Maggiore, per il forum Le persone fanno le imprese, quinta tappa dl tour che porta i top manager del gruppo bancario nei territori. Come valuta la situazione economica complessiva del Nordest? «Le performance, anche prospettiche, di questo territorio...