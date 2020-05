IL LUTTO

VICENZA Era rimasto l'ultimo dei conti Marzotto che avevano reso famoso il marchio dell'industria vicentina. L'ultimo maschio dei sette figli di Gaetano junior, uno dei capostipiti dell'omonima dinastia tessile di Valdagno, fondata nel 1836 e poi portata avanti da diverse generazioni della stessa famiglia. Classe 1930, Paolo Marzotto, è morto l'altro pomeriggio: avrebbe compiuto 90 anni tra qualche mese, il 9 settembre. Con i fratelli aveva condiviso il boom economico, l'impegno per il suo territorio, l'amore per la cultura e le arti e le scorribande nel mondo dei motori e del jet-set. È spirato nella sua villa di Monte Berico, assistito dalla seconda moglie Carolina (la prima Florence Daniel, compagna di una vita, era scomparsa nel 2012) e dalle due figlie Dominique e Veronica, quest'ultima presidente della Fondazione Marzotto.

LA PASSIONE

Sino a poche settimane fa Paolo Marzotto era in buona salute, al punto che l'ultima sua presenza pubblica risaliva ad inizio aprile, quando aveva aderito alla campagna #pensAci lanciata dall'Automobile Club per raccogliere fondi per la sanità per combattere il coronavirus. Assieme ai fratelli Giannino, Umberto e Vittorio Emanuele, aveva coltivato la passione per i motori, gareggiando in alcune delle più importanti competizioni mondiali del secondo dopoguerra tra cui la 24 Ore di Le Mans e alcune edizioni della Mille Miglia.

