Panetta: «Su Npl previste misure per attenuare i criteri rigorosi»

ESECUTIVO ABIROMA Non ci sarà nessun accanimento sulle banche da parte della Vigilanza europea sullo smaltimento degli stock di Npl, come indicato nelle lettere Srep. «Si troveranno misure per attenuarle» ha detto ieri Fabio Panetta, vicedirettore generale di Bankitalia e membro del Supervisory board della Bce durante il suo lungo e applaudito intervento all'esecutivo Abi. LA CONFERMA A VICEDGPanetta ha appena incassato la scontata riconferma come vice dg di Palazzo Koch: mercoledì 16, secondo quanto indiscrezioni, il Consiglio superiore...