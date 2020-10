dal nostro inviato

ASIAGO

Il Gruppo Pam punta a chiudere in crescita del 5% il 2020 e a crescere in maniera decisa nei prossimi anni. Obiettivo: 5 miliardi di fatturato ed entrare tra i primi cinque player della grande distribuzione in Italia.

«Dopo il Covid i consumi sono profondamente cambiati: è come se fosse caduto un meteorite, la crisi ormai è in atto e si aggraverà, presto i dinosauri del mercato scompariranno e rimarranno solo i gruppi più solidi. E noi ci stiamo attrezzando per crescere sia attraverso nuove alleanze che con acquisizioni mirate». Gianpietro Corbari, amministratore delegato di Pam Panorama, 1,7 miliardi di fatturato tra supermercati e iper, è ad Asiago per presentare l'iniziatica di rinascita dei boschi di Enego in partnership con lo spin off dell'università di Padova Etifor e la partnership commerciale con produttori locali come la casa trevigiana Vinicola Serena e il caseificio vicentino San Vito, delinea la strategia del gruppo veneziano per i prossimi anni dopo un 2020 che non è affatto da dimenticare.

Come è andato il 2020?

«Il primo quadrimestre è stato positivo, siamo riusciti ad affrontare l'emergenza Covid e il lockdown potenziando l'e-commerce e le nostre strutture logistiche in piena sicurezza per i nostri settemila dipendenti, 10mila di gruppo. Poi l'allentamento delle restrizioni ha portato a un calo delle vendite e alla ripresa dei discount. Oggi c'è una ripresa anche delle medie superfici e per fine anno siamo positivi. Il Gruppo Pam (che comprende anche la catena discount In's) crescerà in totale del 5% in termini di fatturato consolidato grazie anche a nuove alleanze operative andando vicino a quota 3 miliardi con una redditività più alta del 2019, Pam Panorama spa (209 negozi diretti) chiuderà con un giro d'affari stabile sui 1700 milioni. Con l'e-commerce che si è stabilizzato intorno al 3% del fatturato, quindi in crescita sul 2019».

Previsioni per l'anno prossimo?

«Di crescere ancora attraverso nuove partnership come quelle che abbiamo varato in Campania con un gruppo di imprenditori locali, accordi di franchising e anche con nuove acquisizioni. Il nostro obiettivo è arrivare entro pochi anni almeno a 5 miliardi di fatturato consolidato e tra i primi cinque gruppi in Italia».

Puntate anche sul Nordest e sui piccoli centri?

«Le alleanze con imprenditori locali, che conoscono bene il territorio e possono anche suggerirci prodotti locali da promuovere a livello nazionale, guardano proprio a sviluppare la nostra presenza di supermercati di media dimensione anche nei piccoli centri. In questa ottica ci sta anche l'aumento dei punti vendita in Veneto, la regione dove siamo nati e abbiamo aperto il nostro primo supermercato più di sessant'anni fa e che oggi a Spinea (Venezia) ospita il nostro quartier generale e con la quale abbiamo un legame forte. Ma non solo. Guardiamo anche ad altre regioni».

Gli ipermercati soffrono, troppo lontani dai centri cittadini e quindi più complicati da raggiungere soprattutto in tempi di Covid: voi come pensate di rilanciare i vostri panorama?

«Stiamo ripensando decisamente il loro assortimento, vogliamo che il consumatore trovi nei nostri Panorama tutti i duemila prodotti a prezzi bassi che ci sono nei discount ma tenendo sempre alta la qualità. In più noi offriamo tutti gli altri prodotti di marca e introdurremo anche quelli di qualità del territorio frutto delle intese operative che abbiamo fatto con una serie di produttori selezionati, delle vere eccellenze. Si va dal Prosecco anche Rosè della casa Vinicola Serena al formaggio Asiago del caseificio sociale San Vito, che lanceremo in tutta Italia nei nostri punti vendita Pam Panorama. Ma ci sarà spazio anche per prodotti tipici, caratteristici, che saranno promossi a livello regionale. L'obiettivo è crescere insieme a loro, stando al loro fianco e aiutandoli anche nei momenti di difficoltà».

Il grande gruppo si allea con i produttori locali, un patto anche di sostenibilità?

«Accordi di questo genere sicuramente abbattono anche i costi di trasporti e di logistica, e fanno parte del progetto Pam per l'Ambiente che guarda a un trasporto delle merci a metano e a incentivare l'uso dell'auto elettrica attraverso sempre più colonne di ricarica nei parcheggi dei nostri supermercati. Ma abbiamo deciso anche di dare il nostro contributo per la ricostruzione degli splendidi boschi dell'Altopiano di Asiago donando 600 alberi da piantare nel Comune di Enego, una zona duramente colpita dalla tempesta Vaia del 2018. Un modo per far capire il nostro grande senso d'appartenenza a questo territorio».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

