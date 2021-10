Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROVENEZIA Pam Panorama, scioperi in vista contro la riorganizzazione. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno indetto una mobilitazione con un primo pacchetto di 16 ore di sciopero, otto a livello nazionale e il resto localmente, «contro le nuove direttive sull'organizzazione del lavoro, il rischio occupazionale per centinaia di lavoratori in appalto e la totale mancanza di una visione strategica da parte del management». Una...