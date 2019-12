Pam Panorama a 2,7 miliardi e più local

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Il gruppo Pam Panorama guarda al futuro partendo da Padova. Inaugurato ieri nella Città del Santo il primo supermercato di città in Veneto, il secondo in Italia, mentre si fanno già i conti sul 2019: «Il fatturato quest'anno si chiuderà sui 2,7 miliardi (+ 6% sul 2018) - annuncia l'Ad Gianpietro Corbari - siamo pronti a sbarcare in Internet con un nostro sito online che si affianca all'alleanza con Amazon che potrebbe allargarsi anche al Nordest».Stop agli ipermercati, il futuro è locale e nelle piccole-medie dimensioni?«Nei...