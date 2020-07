FINANZA

VICENZA Palladio Holding: utile netto di 13,7 milioni nel 2019. Roberto Ruozi presidente, Roberto Meneguzzo vice esecutivo. Nicola Iorio direttore generale. L'ex Ad e direttore generale, Giorgio Drago, braccio destro da sempre di Meneguzzo, resta nel gruppo Pfh con altri incarichi, tra i quali consigliere della principale controllata Vei Capital.

L'assemblea di Pfh ha approvato il bilancio 2019, chiuso con un utile netto di 13,7 milioni e un patrimonio netto di quasi 300 milioni. L'assemblea ha provveduto a nominare i nuovi organi collegiali per il triennio 2020/2022 e ad attribuire le deleghe al presidente Roberto Ruozi e al vice presidente Roberto Meneguzzo. Nicola Iorio già responsabile delle attività di private equity è stato nominato direttore generale di Pfh e continuerà a sovrintendere le attività nel settore del private equity. Confermato nella sua interezza il collegio sindacale, con Alessandro Masera presidente.

Il gruppo Pfh è controllato da Sparta Holding e ha nel suo azionariato diverse importanti banche: Intesa Sanpaolo al 9%, Banco Bpm all'8,6%, Monte Paschi allo 0,5%. E partner industriali al 24%.

Il gruppo è strutturato in tre settori: consulenza con Palladio Corporate Finance; partecipazioni per circa 513 milioni di valore controllando l'80% dei diritti di voto di Vei Capital, l'80% di Vei Green, il 71% di Venice (valore circa 158 milioni) e il 54% di Vsl (valore riportato sui 45 milioni). Tra le partecipazioni spiccano Santi, azienda bresciana che negli anni si è affermata come leader italiano e tra i principali player a livello europeo nella realizzazione di cisterne in acciaio inox destinate al trasporto di liquidi alimentari su strada e container tank per trasporto navale. C'è poi l'azienda fondata a San Giovanni al Natisone (Udine) nel 2011 Evergreen Life Products che opera nel settore della produzione, distribuzione e vendita di integratori alimentari naturali e di prodotti per il benessere della persona a base di un infuso di foglie d'olivo brevettato dal fondatore dell'azienda Livio Pesle. La società commercializza i propri prodotti sia in Italia che all'estero attraverso una rete di vendita che nel 2018 ha superato i 10 mila incaricati

Vei Capital partecipa per esempio a Finproject, azienda fondata nel 1965 come produttore di suole in cuoio. Oggi è tra i leader mondiali nella produzione di Pvc compounds compatti ed espandibili e nella produzione, commercializzazione e stampaggio di suole e manufatti in materiali leggeri per, inter alia, importanti brand del mercato calzaturiero.

LOGISTICA

Venice Shipping and Logistics(Vsl), sede a Milano, è l'unica società italiana specializzata in investimenti in navi mercantili (shipping) e in attività di logistica legate allo shipping, oltre che nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria in tali settori. Fondata nel settembre 2009, Vsl combina le competenze finanziarie con una profonda conoscenza del mercato. Ha un team di specialisti con esperienza pluriennale ed è partecipata anche da operatori del settore. Un assetto che consente di guardare all'investimento finanziario con una più ampia prospettiva industriale.

