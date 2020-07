PPresidente Fabrizio Palenzona, in fase di conversione del Decreto Rilancio è stata approvata una norma che proroga le concessioni aeroportuali di due anni. Come giudica la misura?

«È da tempo che gli aeroporti chiedono un intervento, anche attraverso una proroga, che l'Unione Europea ha riconosciuto essere uno strumento idoneo per consentire lo sviluppo delle concessioni, crescere ancora salvaguardando occupazione e indotto. Tant'è che in Francia ne hanno preso atto e si sono mossi in questa direzione in anticipo rispetto agli altri Paesi. Ora, con l'emergenza Covid, la proroga è diventata una necessità assoluta».

In molti hanno parlato di regalo al settore.

«Ma quale regalo! Gli aeroporti sono stati chiusi per mesi o tenuti aperti in forte perdita per assicurare un servizio pubblico essenziale. La proroga consente, in una fase particolarmente difficile, di garantire gli investimenti. Si è agito sul fattore tempo, senza toccare la tariffa. Credo sia stata una scelta ragionevole, per consentire un riequilibrio economico indispensabile per tutelare l'occupazione, modernizzare gli scali, implementare il traffico aereo. Del resto, questa scelta è stata supportata a livello europeo».

Quali sono le altre misure che Assaeroporti ha richiesto al Governo?

«Riteniamo indispensabile per riuscire a garantire un immediato sostegno alle imprese aeroportuali lo stanziamento di un Fondo di 800 milioni per la compensazione dei danni subiti e l'introduzione di una serie di alleggerimenti fiscali, tra cui la riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, soprattutto per i piccoli aeroporti. Ci sono stati rifiutati. Sono invece arrivate ingenti risorse alle Fs, ad Alitalia, all'Anas. Nulla per i marittimi, gli aeroporti, la logistica».

