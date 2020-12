LA CRISI

VENEZIA Forall chiude la fabbrica di confezioni a Quinto Vicentino. Per i sindacati è allarme rosso: «Attualmente lo storico stabilimento della Pal Zileri occupa 400 persone, 80% donne. Ci hanno comunicato l'intenzione di chiudere l'attività produttiva. Proclamato lo stato di agitazione e uno sciopero immediato», avvertono Cisl e Cgil dopo la riunione di ieri mattina, una doccia gelata che ha lasciato il personale sgomento. L'azienda guidata dall'Ad Marco Sanavia e controllata fin dal 2014 dal fondo del Qatar Mayhoola Group, chiarisce: «I posti a rischio sono circa 300, verranno mantenuti nella società il marchio Pal Zileri e una parte delle funzioni svolte nel Vicentino e a Milano, più il centinaio di addetti nei 30 negozi. Il personale a rischio è quello in produzione, circa 250 persone, e un'altra decina di addetti in altre funzioni. Purtroppo lo stabilimento di Quinto Vicentino è in surplus di capacità produttiva da tempo. Davanti alla crisi strutturale dei consumi dovuta alla pandemia e in particolare per l'abbigliamento formale uomo non c'è futuro produttivo nel Vicentino. Ma stiamo cercando un partner a cui cedere lo stabilimento e nel frattempo un accordo concertato con istituzioni regionali e nazionali garantirebbe ai lavoratori fino 12 mesi di Cigs, ai quali si potrebbero affiancare 24 mesi di Naspi».

TAVOLO NAZIONALE

«Da mesi, se non da anni, facciamo cassa integrazione in questo stabilimento. Questa settimana lavorano tre giorni perché c'è un po' di produzione - afferma Daniele Zambon della Femca Cisl -. Entro oggi penso che arriverà la convocazione al tavolo regionale di crisi, poi la trattativa dovrebbe andare anche a livello nazionale. La posizione dell'Ad Sanavia è stata netta, si deve chiudere. Ma non si è mai visto che all'apertura di un tavolo di crisi si dica una cosa del genere. È mancato il dialogo, non ci sono state proposte alternative o comunque un confronto costruttivo. Ora il governo metta in campo un ammortizzatore sociale che tenga fuori dalla discussione la cessazione. E le istituzioni potrebbero dare supporto per trovare un partner affidabile per il rilancio».

La crisi alla Forall va avanti da anni, fin dal 2014, quando il fondo del Qatar che controlla anche Valentino è subentrato ai vecchi proprietari Aronne Miola e Gianfranco Barizza. Mayhoola ha coperto le perdite, consistenti anche l'anno scorso (una ventina di milioni) malgrado una crescita del fatturato a 35 milioni dopo anni di calo. Oggi la trentina di negozi in Italia e all'estero, in totale 100 addetti, sono in parte chiusi. Le previsioni per l'anno prossimo sono pessime, vendite quasi dimezzate. Ma Forall e il fondo vogliono continuare a tentare il rilancio. Per questo si vuol mantenere il ramo commerciale, il marchio, lo show room di Milano, una parte di studio del prodotto a Vicenza. Vendendo nel frattempo lo stabilimento produttivo di Quinto. Fondi e potenziali partner si sono già fatti avanti. Ma senza concretezza. Si muove anche la politica regionale. «Occorre trovare una soluzione industriale per salvaguardare i 400 posti di lavoro diretti e quelli dell'indotto», avverte Giacomo Possamai, capogruppo del Pd in Consiglio regionale. «La Regione Veneto deve aiutare i lavoratori che non possono essere abbandonati», l'appello è della consigliera regionale di Europa Verde, Cristina Guarda.

Maurizio Crema

